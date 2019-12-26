Шварцман рассказал, как Хюлькенберг приятно его удивил после чемпионства в Сочи

Чемпион Формулы-3 сезона-2019, пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как на его чемпионство отреагировали пилоты Формулы-1. Россиянин признался, что больше всего его удивила реакция Нико Хюлькенберга.
«Многие подходили ко мне, поздравляли. Понятно, что оба пилота «Феррари» поздравили: и Себ очень хорошо отнёсся к моей победе, и Шарль поздравил. Главное удивление — Хюлькенберг. Я с ним не было знаком, никогда его не видел. Когда я стал чемпионом в Сочи, то уже вечером, где-то в полдесятого, шёл из паддока Ф-1 в паддок гонок поддержки, чтобы забрать вещи и поехать в отель. Рядом со мной со свистом останавливается машина. Поворачиваюсь — а там Хюлькенберг сидит.
Я такой: «Здрасьте». Он: «Братан, поздравляю. Залезай, я тебя подвезу». Ну ладно, спасибо. Познакомились абсолютно спонтанно, я вообще не ожидал. С тех пор мы очень хорошо общаемся. К сожалению, на данный момент он закончил карьеру в Формуле-1, но я надеюсь, что он вернётся, ведь Нико очень хороший пилот.
Ещё с Кубицей пересеклись в Абу-Даби. С ним я тоже никогда не общался. Я выходил из паддока, он шёл навстречу, остановился. Сказал, что следил за моими выступлениями и поздравляет с победой. Мне было приятно. С Хэмилтоном я пересёкся на фотосессии чемпионов в Абу-Даби. Он подошёл, поздравил.
А ещё я с Риккардо виделся в Сочи, мы ужинали. Он классный парень, очень сильно нравится мне как персонаж. У него шутки смешные, парень с юмором. Но это не значит, что он мягкий человек в работе. Он жёсткий… С характером. Я хотел использовать другое слово», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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