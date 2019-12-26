Сироткин: возвращение в Формулу-1 маловероятно

Экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин признался, что возвращение в серию в качестве призового гонщика практически невозможно.
«Мне очень хотелось бы вернуться. Я не говорю про Формулу-1. Мы понимаем, что это очень трудно. Я мечтаю об этом и всё ещё верю: мне есть что показать. Вопрос не закрыт. Но, объективно говоря, это очень маловероятно. Всё равно хочется вернуться в гонки. Но хочется, чтобы это был какой-то новый старт, после которого можно было бы строить дальнейшую карьеру.
Чему меня научил этот год? Искренне любить своё дело. Именно в годы, когда у тебя нет возможности гоняться, ты реально понимаешь, что это твоя жизнь и твоё призвание. Именно такие моменты придают мотивацию. Учитывая все обстоятельства, в прошлом году я иногда начинал терять это чувство. При прессинге, стрессе и такой обстановке, как в 2018-м, становится трудно удержать моральную мотивацию и искреннюю преданность. Мне нужно было отойти от всего и вернуться с новыми мыслями. Помимо этого я узнал много технических моментов, но это ничто по сравнению с главным – вот этой новой искрой», — рассказал россиянин в интервью, размещённом на канале SMP Racing в YouTube.
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