Ди Монтедземоло: Феттель и Леклер иногда думают о себе, а не о команде

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло призвал нынешнее руководство «Феррари» определится с первым номером команды. По его словам в нынешних обстоятельствах Себастьян Феттель и Шарль Леклер порой забывают об интересах коллектива, ставя на первый план собственные амбиции.

«Минувший сезон запомнится важными поулами Леклера. Он доказал, что способен побеждать. Шарль — быстрый и умный пилот. Сейчас он нередко ошибается, но в будущем ему по силам стать чемпионом.

Противостояние пилотов «Феррари» будет одной из самых интересных тем следующего сезона. Оба по-настоящему жаждут побед. Но иногда они думают о себе, а не о команде. Бинотто и всему коллективу необходимо найти решение этой проблемы. Феттель должен оставаться спокойным и быть готовым к диалогу. Когда контракт пилота подходит к концу, ситуация усложняется. Оба пилота быстры и скоро мы узнаем, кто из них первый номер.

Когда я работал в «Феррари», в паре Лауда — Регаццони мы отдавали предпочтение более быстрому Ники. Когда напарниками Шумахера были Баррикелло, Ирвайн и Масса, всем было очевидно, кто первый номер. Так показал секундомер. Сейчас «Феррари» также нужно определиться", — приводит слова ди Монтедземоло Sky Sport Italia.



