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«Довольно умелый мальчик, не так ли?» «Мерседес» — о Ферстаппене

«Довольно умелый мальчик, не так ли?» «Мерседес» — о Ферстаппене
Авто / Формула-1 0

Главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл рассказал, кого, по его мнению, следует опасаться в сезоне-2020. По его словам, в хорошей форме должны быть «Ред Булл», использующий моторы «Хонды», и «Феррари», а также 22-летний Макс Ферстаппен.

«Считаю, они («Хонда» и «Феррари». — Прим. «Чемпионата») впечатляют. Их владельцы намерены побеждать, а не просто участвовать в чемпионате.

Кроме того, «Ред Булл» в состоянии построить чемпионскую машину. Да и Макс Ферстаппен выступает потрясающе. Довольно умелый мальчик, не так ли?» — приводит слова Кауэлла GP Blog.

«Мерседес» доминирует в Формуле-1 начиная с сезона-2014, когда в чемпионат вернулись турбомоторы. За шесть сезонов немецкая команда не отдала соперникам ни одного титула.

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