Перес попросил «Рейсинг Пойнт» нацелиться на 4-е место в Кубке конструкторов

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес попросил команду прибавить и вернуться на те позиции, которые она уже занимала в прошлом. Коллектив из Сильверстоуна дважды подряд, в 2016 и 2017 годах, становился четвёртым в командном зачёте, когда выступал под названием «Форс Индия».

«Мы в состоянии значительно прибавить. Впереди нас сильные команды, и прибавят все, поэтому нам надо будет догонять, а это сложно. Но, считаю, подиумы в отдельных гонках и четвёртое место в Кубке конструкторов должны стать нашей целью в следующем сезоне», — приводит слова гонщика The Checkered Flag.

В сезоне-2019 «Рейсинг Пойнт» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Перес принёс команде 52 очка, а его напарник Лэнс Стролл — 21.