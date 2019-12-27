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Перес попросил «Рейсинг Пойнт» нацелиться на 4-е место в Кубке конструкторов

Перес попросил «Рейсинг Пойнт» нацелиться на 4-е место в Кубке конструкторов
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес попросил команду прибавить и вернуться на те позиции, которые она уже занимала в прошлом. Коллектив из Сильверстоуна дважды подряд, в 2016 и 2017 годах, становился четвёртым в командном зачёте, когда выступал под названием «Форс Индия».

«Мы в состоянии значительно прибавить. Впереди нас сильные команды, и прибавят все, поэтому нам надо будет догонять, а это сложно. Но, считаю, подиумы в отдельных гонках и четвёртое место в Кубке конструкторов должны стать нашей целью в следующем сезоне», — приводит слова гонщика The Checkered Flag.

В сезоне-2019 «Рейсинг Пойнт» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Перес принёс команде 52 очка, а его напарник Лэнс Стролл — 21.

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