Хилл саркастически оценил результаты «Уильямса», худшей команды Формулы-1

Британский автогонщик Деймон Хилл, чемпион Формулы-1 1996 года в составе «Уильямса», подколол свою бывшую команду, которая в сезоне-2019 заняла последнее место в Кубке конструкторов.

В 2014 году в Формулу-1 вернулись турбомоторы, и первые два сезона при новом регламенте «Уильямс» закончил на третьей строчке командного зачёта. Далее последовал регресс: в 2016 и 2017 годах британский коллектив стал пятым, а последние два сезона закончил на последнем месте.

Хилла спросили, что бы он сделал, если бы возглавлял «Уильямс».

«Уволил бы самого себя», — цитирует его Motorsport Magazine.

Также гонщика спросили, какая команда наиболее удивила его в негативном смысле в сезоне-2019.

«Ой, мне правда надо это говорить?» — добавил он.