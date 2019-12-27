Хилл саркастически оценил результаты «Уильямса», худшей команды Формулы-1
Британский автогонщик Деймон Хилл, чемпион Формулы-1 1996 года в составе «Уильямса», подколол свою бывшую команду, которая в сезоне-2019 заняла последнее место в Кубке конструкторов.
В 2014 году в Формулу-1 вернулись турбомоторы, и первые два сезона при новом регламенте «Уильямс» закончил на третьей строчке командного зачёта. Далее последовал регресс: в 2016 и 2017 годах британский коллектив стал пятым, а последние два сезона закончил на последнем месте.
Хилла спросили, что бы он сделал, если бы возглавлял «Уильямс».
«Уволил бы самого себя», — цитирует его Motorsport Magazine.
Также гонщика спросили, какая команда наиболее удивила его в негативном смысле в сезоне-2019.
«Ой, мне правда надо это говорить?» — добавил он.
Кубица обвинил «Уильямс» в игнорировании проблем
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