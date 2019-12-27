Ферстаппен нашёл причину непоследовательности судей Ф-1, приведя пример из футбола

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему судьи зачастую проявляют непоследовательность в вынесении решений, когда получается, что примерно одинаковые гоночные эпизоды на разных этапах оцениваются по-разному. По словам гонщика, всё зависит от личного мнения человека, который в настоящий момент принимает решение.

«В футболе всё то же самое, не так ли? Есть разные судьи, и одни достают из кармана жёлтые карточки чаще, чем другие. Да, разумеется, есть правила. Но всё равно у судей есть своё мнение по поводу того, какое наказание они собираются применить.

В Лиге чемпионов могут судить не так, как в Премьер-лиге. Один судья может дать жёлтую карточку, а другой — красную. И тогда спрашиваешь себя: а что вообще происходит? То же самое и в Формуле-1», — цитирует гонщика Motorsport.