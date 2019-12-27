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Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари». Фото

Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари». Фото
Авто / Формула-1 0

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport, воспользовавшись утечкой информации, показало, как может выглядеть машина «Феррари» в сезоне Формулы-1 2020 года. Пока это черновой вариант под названием Progetto 671, который, как предполагается, будет взят за основу при разработке новой машины.

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Можно заметить новую конфигурацию подвески: так, у передней подвески появился третий гидравлический элемент. Переднее антикрыло стало чуть выше, а форма носового обтекателя немного изменилась.

Также сообщается, что будут использоваться головки цилиндров новой конструкции. Изменится и конструкция камеры сгорания, и конфигурация ERS, а также программное обеспечение.

В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу». Официальную презентацию нового автомобиля запланировали на 11 февраля.

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