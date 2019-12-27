В «Порше» рассказали, как чуть было не пришли в Формулу-1 с готовым двигателем

Автоспортивный босс «Порше» Фриц Энцингер рассказал, как в компании спроектировали и даже построили мотор Формулы-1 в соответствии с будущим регламентом, который, однако, так и не пригодился.
Когда в Формуле-1 обсуждали переход на новый регламент, компания «Порше» участвовала в дискуссиях наравне с командами, производителями, боссами Ф-1 и ФИА. Изначально предполагалось, что с 2021 года в чемпионате откажутся от тепловых моторов-генераторов, являющихся неотъемлемой частью современных силовых установок. В «Порше» приветствовали это решение. Однако в итоге всё же решили не вносить изменения в конструкцию моторов на 2021-й.
В 2017 году в «Порше» приступили к разработке высокоэффективного шестицилиндрового мотора, хотя для чего нужен был двигатель, до конца не понимали даже в самой компании. В итоге VW Group, куда входит «Порше», решила не приходить в Формулу-1 посредством дочерней компании.
«А ведь было так близко. Когда на совете директоров речь шла о высокоэффективном гоночном моторе в 2017-м, в «Порше» уже не только спроектировали его, но и построили!
Мы участвовали в дискуссиях по регламенту. Однако руководство сделало выбор в пользу электрического автоспорта (Формулы-Е. — Прим. «Чемпионата»). Но 1,6-литровый шестицилиндровый мотор тогда уже тестировали на испытательном стенде», — цитирует Энцингера Speedweek.
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