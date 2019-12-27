Пётр Алёшин — о задаче Шварцмана в Формуле-2: цель всегда одна – победа

Директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин рассказал о целях чемпиона Формулы-3 Роберта Шварцмана на следующий сезон.
«Цель всегда одна – победа. Если в таком чемпионате ты будешь ставить перед собой цель приехать пятым, то станешь 12-м. Я знаю Роберта лет с 9-10. У него светлая голова и очень высокий спрос с самого себя, особенно в последние годы. Такая требовательность очень важна для результата. То, что он всегда ставит перед собой самые высокие задачи, — это показатель, что есть желание победить любой ценой. А оно необходимо.
Вообще нужны четыре фактора, чтобы получился очень хороший спортсмен. Первое – морально-волевые качества, желание победы любой ценой. Любой – это здесь главное слово. Второе – хорошая голова: дурак нигде не будет успешен, и спорт не исключение. Третье – физическая одарённость к данному виду спорта. Четвёртое – окружение: семья и менеджмент, которые его поддерживают и правильно ведут по спортивной лестнице. Когда на руках все четыре фактора, то у вас хорошее будущее.
Отличный результат Роберта в 2019 году – следствие взрослого, требовательного и самокритичного подхода к себе. Если Шварцман ошибся, то он будет работать, а не ходить по автодрому и рассказывать, как у него не ехала машина. Он изучит, почему это случилось, разберётся в проблеме вместе с инженерами», — сказал Пётр Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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