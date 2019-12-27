Пётр Алёшин: в Формуле-4 Рагунатан был пилотом достойного уровня

Директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин поделился мнением о возможном изменении спортивного регламента младших серий. Напомним, в будущем планируется ввести в младших Формулах аналог суперлицензии. Причиной этого отчасти стали откровенно слабые выступления индийско-голландского гонщика Махавира Рагунатана в Формуле-2.



«Надо посмотреть, как бы работала эта система лицензий. Да, некий ценз необходим, но это скорее касается предсезонных тестов. Вот там бывает, что за руль садятся люди, которые представляют настоящую опасность для окружающих. Они «заполовинивают» тесты: вылетают, вызывают красные флаги… Ну и просто опасно, когда по трассе едет машина, которая на пять или десять секунд медленнее остальных. А вот в самих сезонах я не припомню, чтобы в серию попал человек, который совершенно не едет – зачем ему это самому надо, в конце концов? Может быть, Чиприани в Формуле V8. Да и это пример с натяжкой.



Ну а такие ошибки Махавира – это довольно странно. Он совершенно неплохо смотрелся несколько лет назад в итальянской Формуле-4, был пилотом достойного уровня. Это не какой-то человек с улицы, который пришёл в Ф-2 и начал куролесить. Совершенно нормальный гонщик, для меня удивительны его ошибки», — сказал Пётр Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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