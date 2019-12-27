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Сайнс-старший дал совет Алонсо перед «Дакаром-2020»

Сайнс-старший дал совет Алонсо перед «Дакаром-2020»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Испанский раллийный гонщик Карлос Сайнс-старший поделился мнением о предстоящем выступлении Фернандо Алонсо на «Дакаре-2020».

«Единственное, что я могу посоветовать Алонсо — относиться к нашей гонке с уважением. Но он так и делает. Он готовится, он выступал в Марокко, поучаствовал в бахах. Он великий гонщик. Я уверен, что он сможет показать себя. Он доберётся до финиша, получит опыт.

Мне больше нравится «Дакар» с Алонсо, чем без него. Что касается меня, то на моей стороне опыт. Я не в первый раз на «Дакаре» и знаю специфику. Но это будет старт в новой стране, по новому маршруту. Надеюсь, что я буду там подготовленным к гонке», — приводит слова Карлоса Сайнса-старшего Motorsport.

Ралли «Дакар» 2020 года впервые пройдёт на территории Саудовской Аравии.

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