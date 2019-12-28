Алонсо подвёл итоги 2019 года
Испанский гонщик Фернандо Алонсо поздравил болельщиков и коллег с наступающим Новым годом, подведя для себя итоги сезона-2019.
«Спасибо, 2019-й! Должен признаться, что это был особенный сезон в моей карьере. Я хочу сказать слова благодарности всем своим коллегам, команде и людям, которые были рядом со мной на протяжении всего года. Эта поддержка — моя главная сила. Увидимся в январе на ещё одном легендарном событии! С новым годом!», — написал Фернандо Алонсо в своём «твиттере».
В сезоне 2019 года Фернандо Алонсо одержал вторую победу в карьере в «24 часах Ле-Мана», стал чемпионом мира по гонкам на выносливость в экипаже с Себастьеном Буэми и Казуки Накаджимой и принял участие в «500 милях Индианаполиса».
- 28 декабря 2019
-
00:02
- 27 декабря 2019
-
22:46
-
21:40
-
19:42
-
19:38
-
18:46
-
17:36
-
16:00
-
14:28
-
14:10
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
01:01
- 26 декабря 2019
-
23:58
-
22:43
-
21:47
-
20:31
-
20:17
-
19:18
-
17:25
-
16:00
-
14:30
-
13:00
-
12:27
-
12:20
-
12:07
-
12:01
-
11:30
-
10:00
-
01:02
- 25 декабря 2019
-
23:57
-
22:48
-
21:08
-
19:38
Партнерский контент