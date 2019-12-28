Бриаторе: скоро в календаре Формулы-1 может появиться этап в Саудовской Аравии

Бывший босс команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе считает, что в ближайшем будущем в календаре может появиться гонка в Саудовской Аравии. По мнению Бриаторе, это будет выгодной инвестицией.



«Думаю, что скоро в календаре появится гонка в Саудовской Аравии. Эта страна невероятно выросла за последние два года и туда имеет смысл вкладывать деньги. Я бы потратился на это», — приводит слова Бриаторе GPBlog.



В Саудовской Аравии уже проходит этап Формулы-Е на городской трассе, а в начале 2020 года на территории этого государства пройдёт ралли-марафон «Дакар».



В следующем сезоне в Формуле-1 будут два новых этапа — после долгого перерыва в календарь вернётся Гран-при Нидерландов и добавится Гран-при Вьетнама.