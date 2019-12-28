Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо: иногда за весь уик-энд только здороваемся с Абитебулем

Риккардо: иногда за весь уик-энд только здороваемся с Абитебулем
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что хотел бы вывести отношения с командой на новый уровень. Австралиец убеждён, что положительная атмосфера внутри коллектива скажется и на результатах.

«У меня есть некоторые идеи относительно того, что я могу делать лучше в следующем году. Чувствую, что неплохо влился в коллектив, но, оглядываясь назад, понимаю, что мог бы сделать больше. Хочется быть более вовлечённым в процесс до старта сезона, до тестов. Есть мысли по поводу того, что мы могли бы делать вместе, как команда. Это касается не только технических аспектов.

Можно просто проводить время вместе. Быть с командой за пределами трассы тоже важно. Иногда во время уик-энда мы только здороваемся с Абитебулем, и это всё, потому что оба очень заняты. Нам необходимо вывести взаимоотношения на новый уровень и проводить время вне трассы. Это что-то вроде тим-билдинга. Если все в коллективе будут хорошо общаться, то будут работать немного усерднее. Всё это принесёт пользу команде", — приводит слова Риккардо Crash.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019