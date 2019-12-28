Риккардо: иногда за весь уик-энд только здороваемся с Абитебулем

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что хотел бы вывести отношения с командой на новый уровень. Австралиец убеждён, что положительная атмосфера внутри коллектива скажется и на результатах.

«У меня есть некоторые идеи относительно того, что я могу делать лучше в следующем году. Чувствую, что неплохо влился в коллектив, но, оглядываясь назад, понимаю, что мог бы сделать больше. Хочется быть более вовлечённым в процесс до старта сезона, до тестов. Есть мысли по поводу того, что мы могли бы делать вместе, как команда. Это касается не только технических аспектов.

Можно просто проводить время вместе. Быть с командой за пределами трассы тоже важно. Иногда во время уик-энда мы только здороваемся с Абитебулем, и это всё, потому что оба очень заняты. Нам необходимо вывести взаимоотношения на новый уровень и проводить время вне трассы. Это что-то вроде тим-билдинга. Если все в коллективе будут хорошо общаться, то будут работать немного усерднее. Всё это принесёт пользу команде", — приводит слова Риккардо Crash.