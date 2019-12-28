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В Великобритании возмущены, что Хэмилтон не получит наград от королевы по итогам года

В Великобритании возмущены, что Хэмилтон не получит наград от королевы по итогам года
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не получит наград от Британской империи по итогам 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Медланд. Спортсмена нет в соответствующих списках. Решение, принятое династией Виндзоров, вызвало недовольство.

«Льюиса Хэмилтона нет в почётных списках Британской империи по итогам года. Льюис, как и Дженсон Баттон, уже кавалер ордена Британской империи. Шести титулов было недостаточно для более значимого признания, такого как офицер ордена Британской империи, командор ордена Британской империи или рыцарства. Но лишь одного мирового титула было достаточно четырём игрокам сборной по крикету, чтобы получить подобные награды», — написал Медланд.

Негодование выразил и обозреватель Мэтт Бишоп, подчеркнув, что в Великобритании не обращают внимания на доминирование Хэмилтона в Формуле-1.

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