Квят — 18-й в списке самых популярных спортсменов России в 2019 году
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят вошёл в список самых популярных спортсменов России, сообщает Медиалогия.
Соответствующий рейтинг составляется по количеству упоминаний того или иного спортсмена в различных СМИ — ТВ, газетах, журналах, интернет-СМИ и радио. Так, в период с января до декабря 2019 года в СМИ опубликовали 29964 новостей или статей, в которых упоминался Квят. Благодаря этому, он занял восемнадцатое место в списке из тридцати спортсменов. В рейтинге он опередил Дениса Черышева, Елизавету Туктамышеву, Игоря Акинфеева, Алексея Миранчука, Фёдора Смолова, Марию Шарапову и др.
Первое место в рейтинге у Артёма Дзюбы. Футболист стал единственным в списке, чьё имя упоминалось более 100 тыс. раз.
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