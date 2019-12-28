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Квят — 18-й в списке самых популярных спортсменов России в 2019 году

Квят — 18-й в списке самых популярных спортсменов России в 2019 году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят вошёл в список самых популярных спортсменов России, сообщает Медиалогия.

Соответствующий рейтинг составляется по количеству упоминаний того или иного спортсмена в различных СМИ — ТВ, газетах, журналах, интернет-СМИ и радио. Так, в период с января до декабря 2019 года в СМИ опубликовали 29964 новостей или статей, в которых упоминался Квят. Благодаря этому, он занял восемнадцатое место в списке из тридцати спортсменов. В рейтинге он опередил Дениса Черышева, Елизавету Туктамышеву, Игоря Акинфеева, Алексея Миранчука, Фёдора Смолова, Марию Шарапову и др.

Первое место в рейтинге у Артёма Дзюбы. Футболист стал единственным в списке, чьё имя упоминалось более 100 тыс. раз.

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