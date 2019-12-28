Албон рассказал, как отнёсся к увольнению из программы «Ред Булл» в 2012 году

Пилот «Ред Булл» Александер Албон являлся членом программы австрийской команды ещё в юности, но в 2012 году он был уволен из неё за неудовлетворительные результаты. Таиландец рассказал о том периоде карьеры.
«Я не чувствовал, будто меня просто вышвырнули. Не принимал это близко к сердцу, так как я не показывал скорость. А если у тебя нет скорости, то значит ты не можешь быть частью программы. Но я чувствовал, что у меня достаточно времени, чтобы проявиться себя, мне просто нужно было показать, на что я способен.
Потом я оказался в Формуле-2, эта серия не из дешёвых и перед 2018 годом я оценивал шансы на продолжение карьеры в 10%. Но затем DAMS дал мне возможность. Как бы то ни было, после 2018 года я не мог позволить себе ещё сезон в Ф-2. Мне поступило предложение из Формулы-E, ну а потом был звонок от Хельмута Марко", — приводит слова Албона Nextgen-Auto.
- 28 декабря 2019
-
13:47
-
12:33
-
11:46
-
09:48
-
00:34
-
00:02
- 27 декабря 2019
-
22:46
-
21:40
-
19:42
-
19:38
-
18:46
-
17:36
-
16:00
-
14:28
-
14:10
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
01:01
- 26 декабря 2019
-
23:58
-
22:43
-
21:47
-
20:31
-
20:17
-
19:18
-
17:25
-
16:00
-
14:30
-
13:00
-
12:27
-
12:20
-
12:07
-
12:01
-
11:30
-
10:00