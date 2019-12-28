Албон рассказал, как отнёсся к увольнению из программы «Ред Булл» в 2012 году

Пилот «Ред Булл» Александер Албон являлся членом программы австрийской команды ещё в юности, но в 2012 году он был уволен из неё за неудовлетворительные результаты. Таиландец рассказал о том периоде карьеры.

«Я не чувствовал, будто меня просто вышвырнули. Не принимал это близко к сердцу, так как я не показывал скорость. А если у тебя нет скорости, то значит ты не можешь быть частью программы. Но я чувствовал, что у меня достаточно времени, чтобы проявиться себя, мне просто нужно было показать, на что я способен.

Потом я оказался в Формуле-2, эта серия не из дешёвых и перед 2018 годом я оценивал шансы на продолжение карьеры в 10%. Но затем DAMS дал мне возможность. Как бы то ни было, после 2018 года я не мог позволить себе ещё сезон в Ф-2. Мне поступило предложение из Формулы-E, ну а потом был звонок от Хельмута Марко", — приводит слова Албона Nextgen-Auto.