Гасли — о карьере в «Ред Булл»: работал с тем, что давали. Но я не волшебник

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился мыслями о лучшем выступлении в карьере — Гран-при Бразилии 2019 года, по итогам которого он стал вторым. По словам француза, тот успех стал ответом на критику, которая изливалась на него в первой половине чемпионата, когда он выступал в составе «Ред Булл».
«Это невероятный момент. Мой первый подиум в Формуле-1. Я стал самым молодым французом в истории, кому удалось этого достичь. Это честь для меня.
Это стало ответом, который мне хотелось дать после шести месяцев в «Ред Булл», на критику. Я старался в «Ред Булл», возможно, иногда даже слишком. Отношения получились не очень честными, не всё обещанное выполнялось. Работал с тем, что мне давали, но я не волшебник. Мне удалось показать, чего я стою, с «Торо Россо», — приводит слова Гасли Auto Hebdo.
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