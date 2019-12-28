Хэмилтон: всё ещё перечитываю сообщения Лауды
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что боль от потери близкого друга — бывшего неисполнительного директора команды Ники Лауды — всё ещё не утихла.
«Мне не хватает сообщений от него. Не хватает видео, которыми мы с ним делились. У меня хранится переписка с ним, и я перечитываю его сообщения. Без его поддержки я, вероятно, не оказался бы в „Мерседесе“. Да и вообще, не думаю, что команда добилась бы такого успеха без него. Он мог прийти на заседание совета директоров и расшевелить там всех. В этом он был хорош. В совете не было чемпионов, он был один, кто понимал всё и строил мосты. В этом он был очень хорош», — приводит слова британского пилота Autosport.
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