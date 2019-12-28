Марко: назначение Проста в «Рено» ничего не изменило

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил о сотрудничестве команды с «Рено». По его словам, в Энстоуне слишком много проблем и даже привлечение в ряды коллектива Алена Проста ничего не изменило.

«У нас с „Рено“ были и очень успешные времена, и очень трудные. Здесь всё просто, невозможно быть наполовину беременным. Невозможно давать результат, если отдаёшься работе не на 100%, когда чувствуешь нехватку финансов и не можешь делать всего, что в твоих силах. В „Рено“ было так много проблем, что они решили привлечь в команду Алена Проста. Но это ничего не изменило», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, в минувшем сезоне французская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов.