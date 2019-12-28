Марко: назначение Проста в «Рено» ничего не изменило
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил о сотрудничестве команды с «Рено». По его словам, в Энстоуне слишком много проблем и даже привлечение в ряды коллектива Алена Проста ничего не изменило.
«У нас с „Рено“ были и очень успешные времена, и очень трудные. Здесь всё просто, невозможно быть наполовину беременным. Невозможно давать результат, если отдаёшься работе не на 100%, когда чувствуешь нехватку финансов и не можешь делать всего, что в твоих силах. В „Рено“ было так много проблем, что они решили привлечь в команду Алена Проста. Но это ничего не изменило», — приводит слова Марко GPblog.
Напомним, в минувшем сезоне французская команда заняла пятое место в Кубке конструкторов.
- 28 декабря 2019
-
16:42
-
15:56
-
14:43
-
13:47
-
12:33
-
11:46
-
09:48
-
00:34
-
00:02
- 27 декабря 2019
-
22:46
-
21:40
-
19:42
-
19:38
-
18:46
-
17:36
-
16:00
-
14:28
-
14:10
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
01:01
- 26 декабря 2019
-
23:58
-
22:43
-
21:47
-
20:31
-
20:17
-
19:18
-
17:25
-
16:00
-
14:30
-
13:00
-
12:27
-
12:20
-
12:07
Партнерский контент