Ди Монтедземоло: Леклеру по силам завоевать чемпионский титул

Экс-глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о пилотах итальянской команды Шарле Леклере и Себастьяне Феттеле.



«Леклер умеет побеждать. Умный и рассудительный парень, способен делать выводы из ошибок. Ему по силам завоевать чемпионский титул.



Феттель? Ему важно сохранять хладнокровие и веру в свои силы, которые по-прежнему являются незаурядными. Ему нужно вести максимально открытый диалог с командой. У него последний год контракта, и это очень деликатный момент», — приводит слова Луки ди Монтедземоло Sky Sports.



В сезоне-2019 Леклер, проводивший второй сезон в Формуле-1 и первый — в составе «Феррари», на 24 очка опередил четырёхкратного чемпиона мира Феттеля и занял четвёртое место в личном зачёте, на одну позицию выше напарника.