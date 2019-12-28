Бинотто: фаворитом в сезоне-2020 будет команда, которая выиграла шесть титулов подряд

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от предстоящего сезона 2020 года Формулы-1. По словам Бинотто, работа над болидами 2020 и 2021 годов будет вестись параллельно.



«В любом случае, фаворитом в новом сезоне будет команда, которая выигрывала шесть чемпионских титулов подряд и чья машина была самой быстрой на заключительном этапе сезона, в Абу-Даби.



Мы же продолжим работать параллельно над двумя проектами, а наши приоритеты будут расставлены в зависимости от того, насколько хорошей окажется наша машина в 2020 году», — приводит слова Маттиа Бинотто Auto Motor und Sport.



В прошедшем сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» 235 очков.