Бинотто: фаворитом в сезоне-2020 будет команда, которая выиграла шесть титулов подряд
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от предстоящего сезона 2020 года Формулы-1. По словам Бинотто, работа над болидами 2020 и 2021 годов будет вестись параллельно.
«В любом случае, фаворитом в новом сезоне будет команда, которая выигрывала шесть чемпионских титулов подряд и чья машина была самой быстрой на заключительном этапе сезона, в Абу-Даби.
Мы же продолжим работать параллельно над двумя проектами, а наши приоритеты будут расставлены в зависимости от того, насколько хорошей окажется наша машина в 2020 году», — приводит слова Маттиа Бинотто Auto Motor und Sport.
В прошедшем сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» 235 очков.
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