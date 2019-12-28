Зафнауэр: не удивлён проблемам «Рейсинг Пойнт» в сезоне-2019
Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр признался, что он остался не удивлён проблемами, с которыми столкнулась команда в 2019 году.
«Это понятно, что в прошлом году, когда мы начали разработку автомобиля, у нас были большие финансовые проблемы. Это всегда проявляется в итоге на производительности в следующий сезон, примерно через 6-12 месяцев.
Поэтому я не очень удивлён результатом, но я с нетерпением жду следующего сезона, будучи вдохновлённым тем фактом, что мы многому научились в этом году. В такие трудные годы, как прошедший, учишься больше, чем в те, когда всё даётся легко. Думаю, что наши пилоты многому научились в этом году, да и команда инженеров будет сильнее», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.
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