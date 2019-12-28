Испанские СМИ сообщили о уходе «Мерседеса» из Формулы-1, но сделали это в День простака
Испанское издание Soy Motor 28 декабря сообщило о том, что команда «Мерседес» покинет Формулу-1 после 2020 года в качестве заводской команды и продолжит поставлять двигатели для своих четырёх команд. По информации источника, руководитель команды Тото Вольф и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон перейдут в «Феррари», выкупив при этом имущество «Мерседеса».
Эта новость является шуткой, поскольку 28 декабря в Испании отмечается День простака, являющийся аналогом 1 апреля.
Примечательно, что ни одно другое испанское издание не опубликовало эту информацию.
Ранее в прессе появлялась информация о том, что руководство «Мерседеса» может продать команду, а в качестве одного из покупателей назывался российский бизнесмен Дмитрий Мазепин.
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