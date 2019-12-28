Оруджев: тесты Indy Lights понравились, но они прошли тяжело

Пилот SMP Racing Егор Оруджев прокомментировал итоги тестов Indy Lights, в которых он принимал участие.



«В целом тесты понравились, но они прошли тяжело. Машин там было не много, а результат, честно скажу, был плохим.



Шины Cooper, которые используются с самой младшей Road to Indy, U.S. 2000 и вплоть до Indy Lights, довольно «дубовые». Эта резина не позволяет использовать аэродинамику машины: более-менее быстро заезжаешь в поворот, и тебя может три раза «выставить» боком. Сначала кажется, что это предел машины, а потом тебе привозят секунду. Посмотрел записи с камер на борту других ребят из Indy Lights, их телеметрию, и увидел, что они едут быстрее меня, но при этом на повороте на них страшно смотреть, то есть там нужно очень агрессивно ехать.



Думаю, если поставить хорошую резину, будет очень хорошая машина. Кстати, когда впервые её увидел, подумал, что она огромная. Мне кажется, по размеру она — как наш прототип.



Пространство для творчества? Нет, тут тоже есть определённый стиль пилотирования, с которым удастся показать самое быстрое время, и второй день тестов я потратил на то, чтобы его себе привить. В первый день ехал — как в Европе, но на машине Indy Lights это было очень медленно.



Грубо говоря, есть две философии пилотирования. Можешь либо быстро въезжать в поворот, то есть «разворачиваться» перед входом. А если резина не позволяет этого сделать, нужно позднее затормозить, повернуть позже и всё сделать по-другому.



Поучаствовать в Indy Lights? Да, конечно, это было бы хорошим вызовом», — приводит слова Оруджева Autosport.com.ru.