Норрис: Сайнс стал для меня хорошим наставником

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поблагодарил напарника по команде Карлоса Сайнса за первый совместный сезон в Формуле-1. По словам британца, Сайнс стал ему хорошим наставником.

«Карлос стал для меня хорошим наставником. Мне не очень хочется об этом говорить, так как начинаю чувствовать себя худшим пилотом из нас двоих, но я многому у него научился. Многие вещи помогли мне стать лучше, благодаря этому иногда удавалось опережать и самого Сайнса. За это должен сказать ему спасибо. Он был очень хорош и открыт для помощи мне. Я старался отвечать ему тем же. Он стал мне хорошим примером», — приводит слова Норриса GPblog.

В сезоне-2019 20-летний Норрис в статусе новичка Формулы-1 занял 11-е место в личном зачёте, заработав 49 очков. Его напарник Карлос Сайнс (96) стал шестым.