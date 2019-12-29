Келли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с ним

Келли Пике, девушка пилота «Торо Россо» Даниила Квята, отписалась от россиянина в социальной сети «Инстаграм». Более того, она удалила множество совместных фотографий со спортсменом. Последнее фото с россиянином теперь датировано 2017 годом. Отметим, что Квята не было на рождественской вечеринке Пике, которую она, судя по фото, проводила в узком кругу семьи. Таким образом, Даниил отсутствовал на первом в жизни дочери рождественском вечере.

В социальных сетях пишут, что пара рассталась, но официально об этом ни Квят, ни Пике не объявляли.

Напомним, 27 июля 2019 года, в дни Гран-при Германии, у Келли Пике и Даниила Квята родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой.

Пике — дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике.