Келли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с ним
Келли Пике, девушка пилота «Торо Россо» Даниила Квята, отписалась от россиянина в социальной сети «Инстаграм». Более того, она удалила множество совместных фотографий со спортсменом. Последнее фото с россиянином теперь датировано 2017 годом. Отметим, что Квята не было на рождественской вечеринке Пике, которую она, судя по фото, проводила в узком кругу семьи. Таким образом, Даниил отсутствовал на первом в жизни дочери рождественском вечере.
В социальных сетях пишут, что пара рассталась, но официально об этом ни Квят, ни Пике не объявляли.
Напомним, 27 июля 2019 года, в дни Гран-при Германии, у Келли Пике и Даниила Квята родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой.
Пике — дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике.
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