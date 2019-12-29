Ферстаппен: Марко может выглядеть суровым, но на самом деле он дружелюбный

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о советнике австрийской команды Хельмуте Марко. По словам голландца, репутация сурового человека не совсем соответствует реальному характеру Марко.
«Хельмут дал мне шанс в Формуле-1 в 2015 году и повысил в „Ред Булл“ в 2016 году. Наша связь теперь даже больше личная. Мы хорошо ладим и многое пережили вместе. Было много хороших моментов, но случались и плохие моменты, такие как аварии и так далее. Хельмут очень прямолинейный, честный и открытый. Иногда он может выглядеть сурово, будто бы с ним тяжело контактировать, но на самом деле он дружелюбный», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
76-летний Марко занимает пост советника «Ред Булл» с 2005 года. Не так давно он заявил, что пока не намерен завершать карьеру.
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