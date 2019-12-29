Кубица: вернувшись в Формулу-1, закрыл главу своей жизни

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица не считает, что ему не стоило возвращаться в чемпионат после восьмилетнего перерыва. В 2019 году поляк вернулся в Ф-1 в составе «Уильямса». Команда из Гроува не смогла предоставить пилоту сильный болид, и на протяжении всего чемпионата Кубица был аутсайдером.
«Вернувшись в Формулу-1, я закрыл главу своей жизни, которая, вероятнее всего, была самой важной в жизни. Учитывая аварию 2011 года и все обстоятельства и последствия, конечно, это было своеобразным возвращением к начатой главе. Сезон получился сложным, и говорить о нём не так легко.
Ты живёшь ради достижения целей, для возвращения в Формулу-1 и хочешь гоняться и выступать на высоком уровне, этого мне не хватало на протяжении всего года. Не могу говорить, стоило возвращаться или нет. Я человек, который живёт вызовами и пытается достигать целей. Если я вернулся спустя столько лет, значит, это было моей целью. Пытался понять, смогу ли вернуться после стольких лет и с учётом ограничений. Если буду обязан дать ответ на вопрос, стоило ли возвращаться, отвечу утвердительно", — приводит слова Кубицы Motorsport.
Задолго до завершения чемпионата Кубица объявил об уходе из «Уильямса». Следующий сезон Роберт, вероятнее всего, проведёт в DTM.
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