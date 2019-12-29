Хэмилтон назвал лучшие и худшие гонки сезона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выбрал лучшие и худшие гонки сезона-2019.
«Думаю, Гран-при Монако понравился мне меньше всего. Хотя нет, худшим был немецкий этап. Лучшие гонки сезона? Мексика, Великобритания получилась отлично, во Франции всё было замечательно. Но я не помню каждый этап. Гонка в Бразилии получилась не очень хорошей, но, думаю, важно выделять хорошие моменты, а не концентрироваться на негативе. Я не финишировал так, как мог бы — на подиуме, были допущены ошибки, но в целом было много позитивного.
Мы можем гордиться работой команды. При этом мы спокойны и продолжаем работать над теми областями, в которых мы можем прибавить. В следующем году мы постараемся поднять планку, но это будет непросто», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Crash.
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