Перес: режиссёры трансляций Формулы-1 работают ужасно
Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подверг критике режиссёров трансляций Формулы-1.
«Когда в середине пелотона гоняются пилоты с одинаковыми шинами, аэродинамикой и прочим, борьба получается великолепной. Но в трансляциях её не показывают. Режиссёры работают ужасно. Но борьба в средней группе просто невероятная.
Формула-1 — фантастический спорт, но зрители были бы очень рады смотреть гонки, не зная заранее, кто выиграет. Ну или квалификации, в которых всё решалось бы в борьбе, скажем, пять команд», — приводит слова Серхио Переса Motorsport.
В сезоне 2019 года «Рейсинг Пойнт» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Перес принёс команде 52 очка, а его напарник Лэнс Стролл — 21.
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