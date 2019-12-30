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Стюарт рассказал о проблемах Гран-при Нидерландов

Стюарт рассказал о проблемах Гран-при Нидерландов
Авто / Формула-1 0

Трёхкатный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт поделился мыслями о возвращении Гран-при Нидерландов в календарь чемпионата мира.

«То, что Формула-1 вернулась в Голландию — это здорово. Но там всех ждут проблемы, поскольку попасть на эту трассу будет не очень просто. Даже в моё время с этим были трудности, хотя мы и не сталкивались с проблемами с пробками — мы жили в отеле неподалёку и ходили до автодрома пешком.

Это будет важный этап для одного голландского пилота. В Бельгии в этом году трибуны были оранжевыми, так что я представляю, что будет в Зандворте. Макс Ферстаппен — очень талантливый пилот и он становится старше. Он, по меньшей мере, стал гораздо реже принимать неправильные решения», — приводит слова Джеки Стюарта Motorsport.

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