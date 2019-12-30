Хорнер объяснил, как Ферстаппен строит команду вокруг себя
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о положении, которое в коллективе занимает 22-летний голландский пилот Макс Ферстаппен.
«У Макса нет проблем, связанных с его эго. Он доступен для общения и поэтому столь популярен среди механиков и вообще в нашей компании.
Видно, что каждый стремится прибавить ради него. Парни верят в Макса и полностью его поддерживают.
Поражает то количество времени, которое они все вместе проводят в боксах, непрерывно улучшая машину.
Общаться с Максом очень легко. Да и нельзя же всё время обсуждать гоночные машины», — приводит слова Хорнера GP Blog.
В сезоне-2019 Ферстаппен впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).
«Довольно умелый мальчик, не так ли?» «Мерседес» — о Ферстаппене
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