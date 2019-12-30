Мик Шумахер рассказал, как взаимодействует с гонщиками «Феррари»

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал о взаимоотношениях с Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером, призовыми пилотами «Феррари». Напомним, 20-летний Шумахер входит в молодёжную программу итальянской команды.

«Мы с Себастьяном видимся, часто общаемся. Я благодарен ему за советы. Они мне очень помогли в некоторых моментах», — цитирует гонщика GPToday.

Шумахер-младший не исключил, что в будущем ему, возможно, посчастливиться стать напарником более опытного Леклера.

«С Шарлем, я, разумеется, никогда не работал. Мы просто побеседовали в частном порядке. Но мы нормально взаимодействуем. Если это будущее — почему нет?» — добавил он.

В 2020 году Шумахер, как и в 2019-м, будет выступать в Формуле-2, а его напарником по команде Prema будет российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион Формулы-3.