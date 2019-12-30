Брандл назвал недостатки и преимущества Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл объяснил, в каких компонентах гоночного мастерства Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», уступает остальным пилотам. По мнению Брандла, Феттель не так хорош, когда речь идёт о борьбе колесо в колесо, причём с каждым годом ситуация ухудшается.

«Он никогда не был особенно хорош в том, что касается борьбы колесо в колесо. И с течением времени это становится всё более очевидным, по мере того, как он стареет.

Но у него по-прежнему есть скорость. Он по-прежнему здорово выступает в квалификациях. Я бы не стал менять его ни на кого другого. Но понятно же, что его лучшие годы позади, верно?» — цитирует Брандла GP Blog.

В сезоне-2019 32-летний Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл», занял пятое место в личном зачёте. Он на 24 очка отстал от 22-летнего напарника Шарля Леклера.