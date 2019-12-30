Брандл назвал недостатки и преимущества Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл объяснил, в каких компонентах гоночного мастерства Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», уступает остальным пилотам. По мнению Брандла, Феттель не так хорош, когда речь идёт о борьбе колесо в колесо, причём с каждым годом ситуация ухудшается.
«Он никогда не был особенно хорош в том, что касается борьбы колесо в колесо. И с течением времени это становится всё более очевидным, по мере того, как он стареет.
Но у него по-прежнему есть скорость. Он по-прежнему здорово выступает в квалификациях. Я бы не стал менять его ни на кого другого. Но понятно же, что его лучшие годы позади, верно?» — цитирует Брандла GP Blog.
В сезоне-2019 32-летний Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл», занял пятое место в личном зачёте. Он на 24 очка отстал от 22-летнего напарника Шарля Леклера.
- 30 декабря 2019
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
00:32
- 29 декабря 2019
-
23:05
-
21:46
-
20:51
-
19:48
-
18:44
-
17:43
-
16:29
-
15:58
-
14:51
-
13:59
-
12:57
-
11:59
-
09:59
- 28 декабря 2019
-
23:42
-
22:08
-
21:21
-
20:01
-
18:55
-
18:36
-
16:42
-
15:56
-
14:43
-
13:47
-
12:33
-
11:46
-
09:48
-
00:34
-
00:02
- 27 декабря 2019
-
22:46
-
21:40
-
19:42