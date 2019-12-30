«Европа превратится в большой Диснейленд». Вурц предрёк приход россиян в автоспорт

Бывший гонщик Формулы-1 Александр Вурц заявил, что Западная Европа постепенно теряет преимущество в производительности и начинает уступать в подготовке научных кадров. По его мнению, одним из следствий этого станет появление в автоспорте большого числа гонщиков из России и Китая.

«В последние годы произошло важное изменение в автоспортивной культуре. До сих пор самые талантливые гонщики почти всегда были европейцами, в основном из «классических» развитых стран.

Но сейчас, когда я смотрю основные международные чемпионаты по картингу, то вижу огромную волну гонщиков из стран Азии, особенно Китая, а также из России. В этих странах есть правительственные программы поддержки автоспорта, которые финансируют крупные компании. В Европе этого уже нет. Мы не думаем ни о чём, кроме экологических и топливных стандартов.

Западная Европа превратится в большой Диснейленд для туристов. Мы теряем преимущество в производительности и начинаем уступать в подготовке научных кадров. Этот процесс очень тяжело остановить. Европейцы стали тратить слишком много времени, чтобы выторговать себе достойную компенсацию за сверхурочные», — цитирует Вурца Speedweek.