Квят занял первое место по количеству обгонов в сезоне-2019
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», совершил наибольшее количество обгонов в сезоне-2019. У россиянина, как подсчитали в финском издании Helsingin Sanomat, 69 обгонов в ходе этапов завершившегося сезона; при этом обгоны на первом круге не учитываются.
Второе место по количеству обгонов занял бывший напарник Квята Александер Албон, который начал сезон в «Торо Россо», а закончил его в «Ред Булл». Замкнул тройку Кими Райкконен («Альфа Ромео»), на счету которого 57 обгонов. Замкнул список Макс Ферстаппен («Ред Булл»), совершивший всего четыре обгона.
Также сообщается, что общее количество обгонов в среднем за гонку выросло с 29,3 в 2018-м до 36,1 в 2019-м.
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