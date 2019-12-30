Штайнер признался, что был готов уволить одного из пилотов из «Хааса»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что рассматривал вопрос об увольнении одного из пилотов из команды после их столкновения на Гран-при Великобритании. В итоге в команде решили продолжить сотрудничество с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном, несмотря на все разногласия.
«После гонки в Великобритании я уже не думал, что эта пара пилотов нам подходит. Сначала у нас были проблемы с машиной, а затем к этому прибавилось ещё и проблем с пилотами. Для команды плохо то, что я не могу их контролировать.
Я заставляю их работать, делать всё правильно, а затем они просто выносят друг друга в пятом повороте. В какой-то момент я подумал, что ситуация безнадёжна. Они просто забыли о команде», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.
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