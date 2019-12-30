Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Штайнер признался, что был готов уволить одного из пилотов из «Хааса»

Штайнер признался, что был готов уволить одного из пилотов из «Хааса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что рассматривал вопрос об увольнении одного из пилотов из команды после их столкновения на Гран-при Великобритании. В итоге в команде решили продолжить сотрудничество с Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном, несмотря на все разногласия.

«После гонки в Великобритании я уже не думал, что эта пара пилотов нам подходит. Сначала у нас были проблемы с машиной, а затем к этому прибавилось ещё и проблем с пилотами. Для команды плохо то, что я не могу их контролировать.

Я заставляю их работать, делать всё правильно, а затем они просто выносят друг друга в пятом повороте. В какой-то момент я подумал, что ситуация безнадёжна. Они просто забыли о команде», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019