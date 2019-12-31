Кубица уверен, что секрет успеха Хэмилтона кроется не в самом быстром болиде
Бывший гонщик «Уильямса» Роберт Кубица поделился мнением о шестикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.
«Я думаю, что цифра шесть говорит о многом. В нынешнем сезоне он показал, что даже в тех гонках, где его болид был не самым быстрым, он смог победить или как минимум изменить ситуацию в свою пользу.
Это то, что делает из Льюиса крутого гонщика, которого практически невозможно победить. Это тяжело для других, но хорошо для него. Я рад за него. Мы были знакомы очень долго, в этом году он каждый раз демонстрировал необыкновенные выступления. Думаю, что он выполнял в нынешнем сезоне на некоторых гонках действительно адскую работу», — приводит слова Роберта Кубицы GPFans.
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