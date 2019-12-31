Вурц заверил, что Феттель не утратил мотивации, несмотря на поражение от Леклера
Бывший гонщик Формулы-1 Александер Вурц, пообщавшись с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, пришёл к выводу, что немец не утратил мотивации, несмотря на поражение в сезоне-2019 от напарника Шарля Леклера.
22-летний Леклер опередил Феттеля, четырёхкратного чемпиона Ф-1, в личном зачёте, набрав на 24 очка больше. По победам счёт также в пользу монегаска: 2:1.
«Он не давал результата, так как не чувствовал себя комфортно за рулём машины, не ладил с шинами. Но он смог прибавить, приблизился к Леклеру и вновь испытывает жажду успеха. Я ясно увидел это, когда мы с ним беседовали. У него по-прежнему невероятные возможности», — приводит слова Вурца Speedweek.
Контракт Феттеля с «Феррари» рассчитан до 2020 года включительно.
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари». Фото
- 31 декабря 2019
-
10:00
-
00:43
- 30 декабря 2019
-
23:57
-
22:58
-
21:56
-
20:53
-
19:57
-
18:27
-
17:31
-
16:00
-
15:22
-
14:30
-
13:00
-
11:30
-
10:00
-
00:32
- 29 декабря 2019
-
23:05
-
21:46
-
20:51
-
19:48
-
18:44
-
17:43
-
16:29
-
15:58
-
14:51
-
13:59
-
12:57
-
11:59
-
09:59
- 28 декабря 2019
-
23:42
-
22:08
-
21:21
-
20:01
-
18:55
-
18:36
Партнерский контент