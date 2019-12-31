Вурц заверил, что Феттель не утратил мотивации, несмотря на поражение от Леклера

Бывший гонщик Формулы-1 Александер Вурц, пообщавшись с пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем, пришёл к выводу, что немец не утратил мотивации, несмотря на поражение в сезоне-2019 от напарника Шарля Леклера.

22-летний Леклер опередил Феттеля, четырёхкратного чемпиона Ф-1, в личном зачёте, набрав на 24 очка больше. По победам счёт также в пользу монегаска: 2:1.

«Он не давал результата, так как не чувствовал себя комфортно за рулём машины, не ладил с шинами. Но он смог прибавить, приблизился к Леклеру и вновь испытывает жажду успеха. Я ясно увидел это, когда мы с ним беседовали. У него по-прежнему невероятные возможности», — приводит слова Вурца Speedweek.

Контракт Феттеля с «Феррари» рассчитан до 2020 года включительно.