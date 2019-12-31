Расселл рассказал, за счёт чего «Уильямс» собирается прибавлять в 2020-м

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл объяснил, на чём основываются надежды на прогресс команды в сезоне-2020. Последние два сезона британский коллектив закончил на десятом, последнем месте в Кубке конструкторов.

«В команде полностью пересмотрели подход к аэродинамике. Необходимо было пойти на это, чтобы заново заложить фундамент и основываться уже на нём.

Нас не удивило, в каком положении очутились мы в начале сезона. Мы надеялись, что будем прогрессировать быстрее, но это займёт больше времени, чем ожидалось.

Мы не знаем, насколько соперники лучше нас. Но уже сейчас могу сказать, что мы вернёмся в борьбу, если остальные не прибавят», — цитирует пилота Motorsport.

В 2020 году напарником 21-летнего Расселла, которого ожидает второй сезон в Формуле-1, станет 24-летний новичок Николас Латифи.



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