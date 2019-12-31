Арестованный бывший гендиректор «Рено» Карлос Гон сбежал в Ливан

Карлос Гон, бывший генеральный директор компании «Рено», находившийся под арестом в Японии с ноября 2018 года по подозрению в коррупции и финансовых преступлениях, сумел покинуть страну и в настоящее время находится в Ливане, сообщает BBC.
Также Гон выпустил заявление, в котором сказано, что он бежал не от правосудия, а от «несправедливости и политического преследования».
Адвокат функционера сказал, что «ошеломлён» такими новостями и ещё не связывался с клиентом.
Пока не совсем ясно, как именно Гону удалось покинуть Японию, так как ему было запрещено пересекать границу. В апреле 2019 года арестованного функционера освободили под залог в $ 9 млн и подписку о невыезде. Его состояние оценивается в $ 120 млн.
В японских СМИ предположили, что Гон мог покинуть страну с поддельным паспортом на другое имя.
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