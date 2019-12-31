Марко не поверил, что победу Мальдонадо в Испании в 2012-м подстроили ради Фрэнка Уильямса

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко вспомнил Гран-при Испании 2012 года, на котором венесуэлец Пастор Мальдонадо, выступавший за «Уильямс», одержал неожиданную победу, опередив Фернандо Алонсо, который тогда выступал за «Феррари».

Существует теория заговора, в соответствии с которой «Уильямсу» дали победить в год 70-летнего юбилея основателя коллектива Фрэнка Уильямса, для чего в «Пирелли» якобы подготовили для команды особые шины. Однако Марко не поверил в это.

«Интересно, что победа Мальдонадо совпала с юбилеем Фрэнка Уильямса. Но я не верю в эту теорию заговора. Хотя Берни Экклстоун (бывший руководитель Формулы-1. — Прим. «Чемпионата») как раз тот, кто мог устроить нечто подобное», — приводит его слова Motorsport-Total.

Та победа так и осталась для Мальдонадо единственной в карьере в Ф-1. «Уильямс» также больше не побеждал с тех пор.