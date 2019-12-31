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Карлос Гон покинул Японию, спрятавшись в футляре для музыкальных инструментов

Карлос Гон покинул Японию, спрятавшись в футляре для музыкальных инструментов
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 31 декабря, стало известно, что экс-глава «Рено» Карлос Гон сбежал из Японии. С ноября 2018 года он находился под арестом по подозрению в коррупции и финансовых преступлениях, а затем был выпущен под залог под подписку о не выезде. По заверениям адвокатов, Карлос сдал все свои паспорта и не мог сбежать. Тем не менее, уже сегодня Гон опубликовал заявления, что находится в Ливане.

По сведениям СМИ, экс-функционер «Рено» сумел покинуть территорию Японии, спрятавшись в футляре для музыкальных инструментов, сообщает Crash.

Ранее в японских средствах массовой информации предполагали, что Гон сумел покинуть Японию по поддельным документам. В Ливане Карлос заявил, что бежал не от правосудия, а от «несправедливости и политического преследования».

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