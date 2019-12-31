Марко: в 2020 году «Ред Булл» выиграет минимум пять гонок и титул

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вновь вспомнил о проигранном споре. В преддверии минувшего сезона он уверял, что его команда одержит минимум пять побед. Из-за этого в итоге он проиграл пари. По заверениям функционера, в 2020 году «Ред Булл» не только завоюет пять побед, но и прибавит к этому титул.

«Да, тот факт, что мы выиграли всего три гонки, стоил мне денег. Но в 2020 году мы выиграем как минимум пять гонок и титул», — приводит слова Марко GPblog.

По итогам минувшего сезона «Ред Булл» вновь стал третьим в зачёте Кубка конструкторов. При этом лидер команды Макс Ферстаппен впервые в карьере завершил чемпионат на третьем месте в зачёте пилотов, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»).