Сироткин: надеюсь, в 2020 году будет больше поводов радовать болельщиков

Экс-пилот Формулы-1, член гоночной программы SMP Racing Сергей Сироткин поздравил своих болельщиков с наступающим Новым годом и выразил надежду, что в 2020 году ему удастся радовать их чаще.
«Дорогие друзья, 2019 год был по-своему очень интересным годом. Хотел бы поблагодарить всех вас за ту поддержку и то внимание, которое я получил. В новом году я очень надеюсь, у нас будет гораздо больше поводов радовать вас, радовать вас своими выступлениями и гонками. Чтобы у вас был шанс болеть за нас и радоваться нашим общим достижениям. Ещё раз всем вам спасибо за ту поддержку. Ещё раз с наступающим Новым годом. Желаю всего наилучшего», — сказал Сироткин в обращении, размещённом на его странице в «Инстаграме».
Соответствующее видео можно посмотреть на странице спортсмена в «Инстаграме».
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