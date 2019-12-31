Формула-1 посвятила видео Уайтингу, Лауде и Юберу

Незадолго до Нового года пресс-служба Формулы-1 в «Инстаграме» опубликовала видео, посвящённое трём большим потерям автоспорта в 2019 году.
На видеоролике запечатлены бывший гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг, бывший неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда и экс-пилот Формулы-2 Антуан Юбер. Все они ушли из жизни в 2019 году.
Уайтинг скончался в марте 2019 года перед стартом сезона. Тогда он пребывал уже непосредственно в Мельбурне. Ему было 66 лет. Ники Лауда, боровшийся с болезнями ещё с 2018 года, ушёл из жизни 20 мая в возрасте 70 лет. Что касается Юбера, то 23-летний гонщик погиб непосредственно во время этапа Формулы-2. На трассе в Бельгии он попал в серьёзную аварию.
Ролик, посвящённый Уайтингу, Лауде и Юберу можно посмотреть на странице Формулы-1 в "Инстаграме".
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