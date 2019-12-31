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Квят выложил новогоднее фото с оливье, бутылкой и иконами

Квят выложил новогоднее фото с бутылкой
Квят выложил новогоднее фото с оливье, бутылкой и иконами
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в своём инстаграм-аккаунте поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. «Желаю всем счастливого нового года!» — написал пилот «Торо Россо».

Квят не указал геоточку, однако, судя по новогоднему столу и обстановке в помещении, Даниил находится в России. На столе стоят традиционные для Нового года салат оливье и селёдка под шубой, а также бутылка — предположительно водка марки «Белуга». Также в кадре легко заметить как минимум две иконы. На пребывание в России и прохладную погоду на улице намекает свитер Квята.

Посмотреть фотографию можно в инстаграм-аккаунте гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.

Между тем мать дочери Даниила Келли Пике, судя по сториз в её инстаграм-аккаунте, находится с родственниками в Бразилии.

Келли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с ним
Квят занял первое место по количеству обгонов в сезоне-2019
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