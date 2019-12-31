Квят выложил новогоднее фото с оливье, бутылкой и иконами

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят в своём инстаграм-аккаунте поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. «Желаю всем счастливого нового года!» — написал пилот «Торо Россо».



Квят не указал геоточку, однако, судя по новогоднему столу и обстановке в помещении, Даниил находится в России. На столе стоят традиционные для Нового года салат оливье и селёдка под шубой, а также бутылка — предположительно водка марки «Белуга». Также в кадре легко заметить как минимум две иконы. На пребывание в России и прохладную погоду на улице намекает свитер Квята.

Посмотреть фотографию можно в инстаграм-аккаунте гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.

Между тем мать дочери Даниила Келли Пике, судя по сториз в её инстаграм-аккаунте, находится с родственниками в Бразилии.

Келли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с ним