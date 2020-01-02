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Ферстаппен назвал первые тренировки скучными

Ферстаппен назвал первые тренировки скучными
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему считает скучными первые тренировки в рамках Гран-при Формулы-1.

«В последние годы первые тренировки стали скучнее. Они стали обыденной процедурой. Надо лишь работать над настройками машины и убедиться, что все системы готовы к работе, потому как, вообще говоря, самой важной является вторая тренировка», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

На счету 22-летнего Ферстаппена пять полных сезонов в Формуле-1. Он начал карьеру в «Торо Россо» в 2015 году, а с Гран-при Испании 2016 года выступает за «Ред Булл».

В сезоне-2019 голландский пилот впервые в карьере занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу (оба — «Мерседес»). Соглашение гонщика с «Ред Булл» рассчитано до сезона-2020 включительно.

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